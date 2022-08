Міністри ЄС проведуть екстрену зустріч через "енергетичну війну" з Росією

Міністри енергетики країн Євросоюзу найближчим часом зберуться на екстрену нараду для обговорення надзвичайних заходів.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо в енергетичній війні з Росією, і це завдає шкоди всьому ЄС. За погодженням з Єврокомісією та прем'єр-міністром пропоную у найкоротші терміни скликати позачергове засідання Енергетичної ради ЄС", - написав Сікела у Twitter.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole 🇪🇺. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.