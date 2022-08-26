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Міністри ЄС проведуть екстрену зустріч через "енергетичну війну" з Росією

П'ятниця, 26 серпня 2022, 17:26

Міністри енергетики країн Євросоюзу найближчим часом зберуться на екстрену нараду для обговорення надзвичайних заходів.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо в енергетичній війні з Росією, і це завдає шкоди всьому ЄС. За погодженням з Єврокомісією та прем'єр-міністром пропоную у найкоротші терміни скликати позачергове засідання Енергетичної ради ЄС", - написав Сікела у Twitter.

Нині Чехія головує у Європейському Союзі.

Фіала написав у Twitter, що Чехія "скликає термінову нараду міністрів енергетики для обговорення конкретних екстрених заходів щодо врегулювання енергетичної ситуації".

Нагадаємо, Польща та Словаччина відкрили інтерконектор, покликаний збільшити енергетичну безпеку обох країн.

На тлі енергетичної кризи в Європі й рекордного зростання цін на газ Росія спалює на заводі "Газпром СПГ Портовая" блакитне паливо, яке мало б постачатися до Німеччини, вартістю десь 10 мільйонів доларів на день.

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Енергетика Війна з РФ

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