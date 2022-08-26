Міністри ЄС проведуть екстрену зустріч через "енергетичну війну" з Росією

Міністри енергетики країн Євросоюзу найближчим часом зберуться на екстрену нараду для обговорення надзвичайних заходів.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо в енергетичній війні з Росією, і це завдає шкоди всьому ЄС. За погодженням з Єврокомісією та прем'єр-міністром пропоную у найкоротші терміни скликати позачергове засідання Енергетичної ради ЄС", - написав Сікела у Twitter.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole 🇪🇺. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date. — Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022

Нині Чехія головує у Європейському Союзі.

Фіала написав у Twitter, що Чехія "скликає термінову нараду міністрів енергетики для обговорення конкретних екстрених заходів щодо врегулювання енергетичної ситуації".

Нагадаємо, Польща та Словаччина відкрили інтерконектор, покликаний збільшити енергетичну безпеку обох країн.

На тлі енергетичної кризи в Європі й рекордного зростання цін на газ Росія спалює на заводі "Газпром СПГ Портовая" блакитне паливо, яке мало б постачатися до Німеччини, вартістю десь 10 мільйонів доларів на день.