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Министры ЕС проведут экстренную встречу из-за "энергетической войны" с Россией

Пятница, 26 августа 2022, 17:26

Министры энергетики стран Евросоюза в ближайшее время соберутся на экстренное совещание для обсуждения чрезвычайных мер.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, пишет "Европейская правда".

"Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему ЕС. По согласованию с Еврокомиссией и премьер-министром предлагаю в кратчайшие сроки созвать внеочередное заседание Энергетического совета ЕС", - написал Сикела в Twitter.

В настоящее время Чехия председательствует в Европейском Союзе.

Фиала написал в Twitter, что Чехия "созывает срочное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации".

Напомним, Польша и Словакия открыли интерконнектор, призванный увеличить энергетическую безопасность обеих стран.

На фоне энергетического кризиса в Европе и рекордного роста цен на газ Россия сжигает на заводе "Газпром СПГ Портовая" голубое топливо, которое должно было поставляться в Германию, стоимостью около 10 миллионов долларов в день.

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Энергетика Война с РФ

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