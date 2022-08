Министры ЕС проведут экстренную встречу из-за "энергетической войны" с Россией

Министры энергетики стран Евросоюза в ближайшее время соберутся на экстренное совещание для обсуждения чрезвычайных мер.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, пишет "Европейская правда".

"Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему ЕС. По согласованию с Еврокомиссией и премьер-министром предлагаю в кратчайшие сроки созвать внеочередное заседание Энергетического совета ЕС", - написал Сикела в Twitter.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole 🇪🇺. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.