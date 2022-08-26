Министры ЕС проведут экстренную встречу из-за "энергетической войны" с Россией

Министры энергетики стран Евросоюза в ближайшее время соберутся на экстренное совещание для обсуждения чрезвычайных мер.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, пишет "Европейская правда".

"Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему ЕС. По согласованию с Еврокомиссией и премьер-министром предлагаю в кратчайшие сроки созвать внеочередное заседание Энергетического совета ЕС", - написал Сикела в Twitter.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole 🇪🇺. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date. — Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022

В настоящее время Чехия председательствует в Европейском Союзе.

Фиала написал в Twitter, что Чехия "созывает срочное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации".

Напомним, Польша и Словакия открыли интерконнектор, призванный увеличить энергетическую безопасность обеих стран.

На фоне энергетического кризиса в Европе и рекордного роста цен на газ Россия сжигает на заводе "Газпром СПГ Портовая" голубое топливо, которое должно было поставляться в Германию, стоимостью около 10 миллионов долларов в день.