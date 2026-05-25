Тихановська у Києві вшанувала загиблу білоруську доброволицю та відвідала Лук’янівку

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська почала поїздку до Києва з відвідання могили загиблої білоруської доброволиці, а також навідалась на розбиту російськими обстрілами Лук’янівку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у її Telegram.

Тихановська відвідала поховання білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка у 2020 році виходила на демократичні протести у Білорусі, згодом приїхала захищати Україну і загинула на фронті у 24-річному віці.

"Для мене було дуже важливо почати цей візит із вшанування людини, яка віддала життя за свободу України і Білорусі… Для мене Марія – символ нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода Україні – нероздільні. І наш обов’язок – зробити усе, щоб жертва Марії та інших героїв не була даремною", – зазначила вона.

Також Тихановська відвідала розбитий російськими ударами район довкола станції метро "Лук’янівська".

"Кожен такий удар вчергове демонструє правдиву сутність путінського режиму – режиму, якому не важливі ні людські життя, ні міжнародне право, ні якісь межі", – прокоментувала Світлана Тихановська.

Нагадаємо, вранці 25 травня Тихановська прибула з першим офіційним візитом до Києва, де вона має зустрітись у тому числі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту вона має відкрити представництво демократичних сил Білорусі у Києві та скоординувати кроки для боротьби з Лукашенком.

Раніше в МЗС призначили відповідального за контакти з білоруською опозицією, а перед цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з Тихановською.

Анонсуючи її візит наприкінці попереднього тижня, в МЗС зазначили, що в її особі Київ "має з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі" – що є великою зміною порівняно з давнішою позицією України.

