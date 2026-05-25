Глава МЗС Естонії пояснив, чому Путін може хотіти присутності Європи на переговорах

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що правитель РФ Владімір Путін може намагатися втягнути Європу у переговори щодо війни в Україні, оскільки бачить у цьому вигоду для себе.

Про це він сказав в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оцінив теперішній стан перемовин як такий, у якому Сполучені Штати більше не відіграють лідерську роль.

"По суті, у колишньому вигляді вони (переговори. – Ред.) завершилися. Тепер усі розуміють, що бажання Путіна полягає в тому, щоб втягнути Європу в переговори", – сказав Тсахкна.

Він додав, що переговори, які тривали понад рік, насправді не були реальними перемовинами, а просто розмовами, що дали Путіну можливість виграти час. Тепер, за його словами, росіяни дуже активно намагаються втягнути Європу в переговори.

"Ідея якраз і полягає в тому, щоб втягнути Європу в роль посередника. Ми бачимо, що європейські санкції зробили свою справу. Мені подобається, як українці називають їх далекобійними та глибинними санкціями, що означає, що удари дійсно працюють. Тепер Путіну необхідно виграти час", – вважає естонський міністр.

На думку Тсахкни, залучивши Європу, Путін домігся би для себе козирів.

"Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та цілий ряд інших санкцій", – сказав він.

Тсахкна переконаний, що ЄС повинен витримати стратегічну паузу, чинити на Росію більший тиск і "в якийсь момент привести Путіна до серйозних переговорів, яких він сам сьогодні ще не хоче".

"Роль посередника означає нейтральну позицію для пошуку компромісу між Україною та Росією. Це абсолютно не є нашою метою. Наша мета – сформулювати і, якщо колись відбудуться якісь переговори, відстоювати те, як буде виглядати європейська архітектура безпеки", – розповів міністр.

Міністри закордонних справ ЄС під час неформальної зустрічі на Кіпрі 27-28 травня мають обговорити переваги можливих кандидатів на роль переговірника з Росією стосовно мирного врегулювання в Україні.

Фінський президент Александр Стубб висловив готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією.