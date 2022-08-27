США планують створити посаду посла у справах Арктики

Президент США Джо Байден планує заснувати нову посаду посла з особливих доручень, зосереджену на Арктичному регіоні, зоні, що викликає зростаючу геостратегічну стурбованість Сполучених Штатів, а також Росії та Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Посада підлягає затвердженню Сенатом.

Поки невідомо, хто буде номінантом на цю роль, але чиновник Держдепартаменту, знайомий з питанням, передбачив, що ім’я буде подано найближчим часом.

Арктика викликає зростаючий інтерес для Сполучених Штатів та їхніх головних суперників частково через зміну клімату. Хоча потепління в регіоні може мати катастрофічні наслідки для глобального рівня моря, зменшення льоду відкрило нові судноплавні шляхи та створило можливості для видобутку енергії. Завдяки своїй довгій арктичній береговій лінії Росія накладає свій відбиток на регіон, зокрема шляхом розширення своєї військової присутності. Китай також дивиться на цю територію, називаючи себе "приарктичною державою" та шукаючи шляхів розширення свого доступу з економічних та інших причин.

На даний момент у США є посада "Арктичного координатора"; У повідомленні Державного департаменту йдеться, що планується "підняти" роль координатора до посла.

Раніше цього літа портфель з Арктики був переданий на тимчасовій основі раднику Державного департаменту Дереку Чоллету. Тоді він сказав, що, коли йдеться про регіон, адміністрація Байдена розглядає "цей момент як одну зі стратегічних можливостей".

У повідомленні департаменту йдеться, що новий посол "взаємодітиме з колегами в арктичних і неарктичних країнах, а також з групами корінного населення, а також тісно співпрацюватиме з місцевими зацікавленими сторонами, включаючи державні, місцеві та племінні органи влади, підприємства, наукові установи, некомерційні організації, інші федеральні урядові установи та Конгрес".

Держдеп також закликає якнайшвидше підтвердити кандидатуру на цю посаду.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливості Росії на Крайній Півночі є стратегічною проблемою для НАТО, і альянсу потрібна сильна союзницька присутність в арктичному регіоні.