США планируют создать должность посла по делам Арктики
Президент США Джо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, сосредоточенную на Арктическом регионе, зоне, вызывающей растущую геостратегическую обеспокоенность Соединенных Штатов, а также России и Китая.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Должность подлежит утверждению Сенатом.
Пока неизвестно, кто будет номинантом на эту роль, но чиновник Госдепартамента, знакомый с вопросом, предположил, что имя будет дано в ближайшее время.
Арктика вызывает растущий интерес для Соединенных Штатов и их главных соперников частично из-за изменения климата. Хотя потепление в регионе может привести к катастрофическим последствиям для глобального уровня моря, уменьшение льда открыло новые судоходные пути и создало возможности для добычи энергии. Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия накладывает свой отпечаток на регион, в частности, путем расширения своего военного присутствия. Китай также смотрит на эту территорию, называя себя "приарктическим государством" и ищет пути расширения своего доступа по экономическим и другим причинам.
На данный момент в США есть должность "Арктичного координатора"; В сообщении Государственного департамента говорится, что планируется поднять роль координатора к послу.
Ранее этим летом портфель из Арктики был передан на временной основе советнику Государственного департамента Дереку Чоллету. Тогда он сказал, что когда речь идет о регионе, администрация Байдена рассматривает "этот момент как одну из стратегических возможностей".
В сообщении департамента говорится, что новый посол будет взаимодействовать с коллегами в арктических и неарктических странах, а также с группами коренного населения, а также тесно сотрудничать с местными заинтересованными сторонами, включая государственные, местные и племенные органы власти, предприятия, научные учреждения, некоммерческие организации. , другие федеральные правительственные учреждения и Конгресс".
Госдеп также призывает как можно быстрее подтвердить кандидатуру на этот пост.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможности России на Крайнем Севере являются стратегической проблемой для НАТО, и альянсу нужно сильное союзническое присутствие в арктическом регионе.