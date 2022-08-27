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США планируют создать должность посла по делам Арктики

Суббота, 27 августа 2022, 10:27

Президент США Джо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, сосредоточенную на Арктическом регионе, зоне, вызывающей растущую геостратегическую обеспокоенность Соединенных Штатов, а также России и Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

 Должность подлежит утверждению Сенатом.

Пока неизвестно, кто будет номинантом на эту роль, но чиновник Госдепартамента, знакомый с вопросом, предположил, что имя будет дано в ближайшее время.

Арктика вызывает растущий интерес для Соединенных Штатов и их главных соперников частично из-за изменения климата. Хотя потепление в регионе может привести к катастрофическим последствиям для глобального уровня моря, уменьшение льда открыло новые судоходные пути и создало возможности для добычи энергии. Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия накладывает свой отпечаток на регион, в частности, путем расширения своего военного присутствия. Китай также смотрит на эту территорию, называя себя "приарктическим государством" и ищет пути расширения своего доступа по экономическим и другим причинам.

На данный момент в США есть должность "Арктичного координатора"; В сообщении Государственного департамента говорится, что планируется поднять роль координатора к послу.

Ранее этим летом портфель из Арктики был передан на временной основе советнику Государственного департамента Дереку Чоллету. Тогда он сказал, что когда речь идет о регионе, администрация Байдена рассматривает "этот момент как одну из стратегических возможностей".

В сообщении департамента говорится, что новый посол будет взаимодействовать с коллегами в арктических и неарктических странах, а также с группами коренного населения, а также тесно сотрудничать с местными заинтересованными сторонами, включая государственные, местные и племенные органы власти, предприятия, научные учреждения, некоммерческие организации. , другие федеральные правительственные учреждения и Конгресс".

Госдеп также призывает как можно быстрее подтвердить кандидатуру на этот пост.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможности России на Крайнем Севере являются стратегической проблемой для НАТО, и альянсу нужно сильное союзническое присутствие в арктическом регионе.

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