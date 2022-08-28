У Латвії повідомляють про зростання кількості нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Кількість спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі до Латвії досягла майже таких самих показників, як у серпні 2021 року - один з перших місяців штучної міграційної кризи, створеної режимом Александра Лукашенка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM.

Керівник Да́угавпілського відділу прикордонної служби Юрійс Власовс розповів, що у серпні ситуація знову почала загострюватися і спроби нелегального перетину кордону стали регулярними.

Загалом за місяць потрапити в Латвію намагалися 285 осіб. За день це в середньому 12-15 спроб, на початку місяця кілька разів зупиняли більші групи, по 25 осіб.

На початку серпня в уряді Латвії вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації на кордоні, передбачаючи, що гібридний тиск за допомогою мігрантів продовжиться, зокрема і для того, щоб відволікати увагу від війни РФ проти України.

Латвія звернулася до Єврокомісії з проханням розширити центри для розміщення мігрантів у цьому районі, на випадок, якщо потік мігрантів суттєво зросте.

Нагадаємо, прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські службовці використовують спеціальні інструменти для руйнування нещодавно збудованої огорожі на кордоні.