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У Латвії повідомляють про зростання кількості нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Неділя, 28 серпня 2022, 11:26

Кількість спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі до Латвії досягла майже таких самих показників, як у серпні 2021 року - один з перших місяців штучної міграційної кризи, створеної режимом Александра Лукашенка. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM.

Керівник Да́угавпілського відділу прикордонної служби Юрійс Власовс розповів, що у серпні ситуація знову почала загострюватися і спроби нелегального перетину кордону стали регулярними. 

Загалом за місяць потрапити в Латвію намагалися 285 осіб. За день це в середньому 12-15 спроб, на початку місяця кілька разів зупиняли більші групи, по 25 осіб. 

На початку серпня в уряді Латвії вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації на кордоні, передбачаючи, що гібридний тиск за допомогою мігрантів продовжиться, зокрема і для того, щоб відволікати увагу від війни РФ проти України.

Латвія звернулася до Єврокомісії з проханням розширити центри для розміщення мігрантів у цьому районі, на випадок, якщо потік мігрантів суттєво зросте. 

Нагадаємо, прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські службовці використовують спеціальні інструменти для руйнування нещодавно збудованої огорожі на кордоні.

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Латвія шантаж мігрантами

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