В Латвии сообщают о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Количество попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси в Латвию достигло почти таких же показателей, как в августе 2021 года - одном из первых месяцев искусственного миграционного кризиса, созданного режимом Александра Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LSM.

Руководитель Даугавпилсского отдела пограничной службы Юрий Власовс рассказал, что в августе ситуация снова начала обостряться и попытки нелегального пересечения границы стали регулярными.

Всего за месяц попасть в Латвию пытались 285 человек. В день это в среднем 12-15 попыток, в начале месяца несколько раз останавливали большие группы, по 25 человек.

В начале августа в правительстве Латвии решили продлить режим чрезвычайной ситуации на границе, предполагая, что гибридное давление с помощью мигрантов продолжится, в том числе и для того, чтобы отвлекать внимание от войны РФ против Украины.

Латвия обратилась в Еврокомиссию с просьбой расширить центры для размещения мигрантов в этом районе на случай, если поток мигрантов существенно возрастет.

Напомним, Погранслужба Польши заявила, что белорусские пограничники используют специальные инструменты для разрушения недавно построенного ограждения на границе.