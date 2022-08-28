У Швейцарії пропонують дозволити будівництво нових АЕС на тлі енергетичної кризи

Комітет обраних представників правих партій і представників бізнесу Швейцарії розпочав публічну кампанію під гаслом "Електрика для всіх і завжди", мета якої – зняти заборону на будівництво нових атомних електростанцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Temps.

Учасники ініціативи пропонують включити до конституції Швейцарії положення про те, що "дозволяється будь-яка форма виробництва кліматично безпечної електроенергії". З наступного тижня почнеться збір підписів за ініціативу.

Глава асоціації Club Energie Suisse Ванесса Мері, яка є одним із організаторів кампанії, стверджує, що нинішня енергетична стратегія Швейцарії є провальною.

Водночас лідер Соціал-демократичної партії Швейцарії Роже Нордманн вважає, що ініціатива із дозволу будівництва нових АЕС "не має жодного шансу".

Рішення Швейцарії відмовитися від ядерної енергетики було підтримане на референдумі 2017 року, який також підтримав плани уряду просувати сталу енергетику з субсидіями на розвиток сонячної, вітрової та гідроенергетики.

У 2019 році Швейцарія вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в межах процесу відмови від атомної енергії.

Але через залежність від російського газу та французької атомної енергетики Швейцарія готується до дефіциту блакитного палива та електроенергії цієї зими.

Як передає AFP, Швейцарія влітку покладається на гідроенергію, але в інші пори року змушена імпортувати енергію. Водночас у країни немає власних газових сховищ, а окрім обмеження поставок російського газу Франція була змушена зупинити виробництво на половині своїх реакторів, передусім через проблеми з корозією.

Голова федеральної комісії Швейцарії з електроенергії Вернер Лугінбюль попередив про можливі багатогодинні відключення електроенергії.