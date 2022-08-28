В Швейцарии предлагают разрешить строительство новых АЭС на фоне энергетического кризиса

Комитет избранных представителей правых партий и представителей бизнеса Швейцарии начал публичную кампанию под лозунгом "Электричество для всех и всегда", цель которой – снять запрет на строительство новых атомных электростанций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Temps.

Участники инициативы предлагают включить в конституцию Швейцарии положение о том, что "разрешается любая форма производства климатически безопасной электроэнергии". Со следующей недели начнется сбор подписей за инициативу.

Глава ассоциации Club Energie Suisse Ванесса Мэри, которая является одним из организаторов кампании, утверждает, что нынешняя энергетическая стратегия Швейцарии провальна.

В то же время лидер Социал-демократической партии Швейцарии Роже Нордманн считает, что инициатива по разрешению строительства новых АЭС "не имеет никакого шанса".

Решение Швейцарии отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года, которое также поддержало планы правительства продвигать устойчивую энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.

Но из-за зависимости от российского газа и французской атомной энергетики Швейцария готовится к дефициту голубого топлива и электроэнергии этой зимой.

Как передает AFP, Швейцария летом полагается на гидроэнергию, но в другое время года вынуждена импортировать энергию. В то же время, у страны нет собственных газовых хранилищ, а кроме ограничения поставок российского газа Франция была вынуждена остановить производство на половине своих реакторов, прежде всего из-за проблем с коррозией.

Глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергии Вернер Лугинбюль предупредил о возможных многочасовых отключениях электроэнергии.