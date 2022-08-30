Німеччина і Франція пропонують курси медіаграмотності для росіян, щоб боротися з пропагандою в РФ - ЗМІ

Німеччина та Франція хочуть, щоб Європейський Союз застосував "творчі шляхи", які дають змогу поширювати незалежну інформацію всередині Росії для протидії кремлівській пропаганді.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У спільному неофіційному документі під назвою "Захист міжнародного порядку в епоху системного суперництва: відносини між ЄС та Росією" Франція та Німеччина закликають до відкритих каналів зв'язку з російським урядом, хоч і закликають до розширення санкцій проти російських офіційних осіб та продовження фінансової та військової підтримки України.

Це неофіційний документ, підготовлений технічними експертами із країн-членів ЄС для обговорення за зачиненими дверима.

Документ був поширений серед країн-членів ЄС напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Празі у вівторок та середу, де вони обговорюватимуть тему заборони на видачу віз російським туристам.

План протидії внутрішній пропаганді може включати використання "технічних заходів проти російської цензури, тобто через обхід інтернет-цензури", йдеться в документі, а також надання російськомовного контенту для російськомовних меншин за кордоном.

Ще одна пропозиція включає фінансування курсів з медіаграмотності російською мовою, які могли б поширювати відеоблогери на YouTube, Facebook, TikTok, Telegram-каналах і Вконтакте.

Тим часом, ЄС повинен "зберегти певні канали зв'язку з Росією", щоб звести до мінімуму ризик ненавмисної ескалації та забезпечити "мінімум співробітництва" в галузях, які становлять першочерговий інтерес, таких як Рада Безпеки ООН або ядерна угода з Іраном, йдеться у франко-німецькому документі.

Нагадаємо, уряди Німеччини та Франції спільно виступили проти заборони на видачу віз для в’їзду в ЄС для всіх росіян.

Раніше стало відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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