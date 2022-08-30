Германия и Франция предлагают курсы медиаграмотности для россиян, чтобы бороться с пропагандой в РФ – СМИ

Германия и Франция хотят, чтобы Европейский Союз применил "творческие пути", позволяющие распространять независимую информацию внутри России для противодействия кремлевской пропаганде.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В совместном неофициальном документе под названием "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией" Франция и Германия призывают к открытым каналам связи с российским правительством, хотя и призывают к расширению санкций против российских официальных лиц и продлению финансовой и военной поддержки Украины.

Это неофициальный документ, подготовленный техническими экспертами из стран-членов ЕС для обсуждения за закрытыми дверями.

Документ был распространен среди стран-членов ЕС накануне встречи министров иностранных дел в Праге во вторник и среду, где они будут обсуждать тему запрета на выдачу виз российским туристам.

План противодействия внутренней пропаганде может включать использование "технических мер против российской цензуры, то есть через обход интернет-цензуры", говорится в документе, а также предоставление русскоязычного контента для русскоязычных меньшинств за границей.

Еще одно предложение включает финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook, TikTok, Telegram-каналах и Вконтакте.

Между тем ЕС должен "сохранить определенные каналы связи с Россией", чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации и обеспечить "минимум сотрудничества" в отраслях, представляющих первоочередной интерес, таких как Совет Безопасности ООН или ядерное соглашение с Ираном.

Напомним, правительства Германии и Франции совместно выступили против запрета на выдачу виз для въезда в ЕС для всех россиян.

Ранее стало известно, что Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.