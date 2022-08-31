Росія заборонила в'їзд 55 військовим і політичним діячам з Канади

Росія оголосила у середу про заборону в’їзду 55 військовим і політичним діячам з Канади.

Про це повідомило міністерство закордонних справ РФ, пише "Європейська правда".

Зазначається, що це рішення було прийнято у відповідь на санкції Канади проти росіян, "які вводить проти громадян Росії правлячий режим прем'єра Джастіна Трюдо".

Крім того, Канадський український конгрес, Інститут Макдональда-Лор'є та Українська національна федерація Канади були внесені до переліку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Російської Федерації.

МЗС РФ заявило, що ці організації мають "пробандерівське" спрямування".

23 серпня Канада запровадила санкції проти 62 фізичних осіб і одного оборонного підприємства Росії.

Серед осіб, які потрапили під санкції, були високопосадовці російського уряду, включно з російськими федеральними губернаторами та керівниками регіонів, члени їхніх сімей, а також високопосадовці підсанкційних структур оборонного сектора.