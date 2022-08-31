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Россия запретила въезд 55 военным и политическим деятелям из Канады

Среда, 31 августа 2022, 18:49

Россия объявила в среду о запрете въезда 55 военным и политическим деятелям из Канады.

Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что это решение было принято в ответ на санкции Канады против россиян, "которые вводит против граждан России правящий режим Джастина Трюдо".

Кроме того, Канадский украинский конгресс, Институт Макдональда-Лорье и Украинская национальная федерация Канады были внесены в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

МИД РФ заявил, что эти организации имеют "пробандеровскую направленность".

23 августа Канада ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России.

Среди попавших под санкции были высокопоставленные должностные лица российского правительства, включая российских федеральных губернаторов и руководителей регионов, членов их семей, а также высокопоставленных должностных лиц подсанкционных структур оборонного сектора.

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Канада Россия санкции

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