Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Відомий французький науковець розіграв Twitter, видавши за знімок зірки фото ковбаски

фото
Четвер, 4 серпня 2022, 23:03

Відомий французький науковець, директор досліджень Французької комісії з атомної енергії т альтернативних джерел енергії Етьєн Кляйн розіграв користувачів Twitter, видавши за фотографію зірки знімок холодної ковбаски чорисо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю Кляйн опублікував фотографію, за його словами, зроблену телескопом "Джеймс Вебб", на якій нібито зображено найближчу відому до Сонця зірку Проксима Центавра.

"Цей рівень деталізації… День за днем відкривається новий світ", – підписав науковець зображення.

Пост поширили і прокоментували тисячі користувачів, які, вочевидь, припустили, що відомий вчений не буде поширювати неправду. Деякі все ж виявили схожість між нібито зіркою, розташованою на відстані 4,25 світлового року від Землі, та іспанською ковбаскою.

Пізніше Кляйн прокоментував свій твіт: "Що ж, коли настає час для аперитиву, когнітивні упередження, здається, просто в ударі... Тож стежте за ними. Згідно з сучасною космологією, жодного об’єкта, що належить до іспанської ковбаси, немає ніде, крім Землі".

"Зважаючи на деякі коментарі, я відчуваю потребу пояснити, що цей твіт, який показує нібито знімок Проксими Центавра, був формою розваги. Навчімося остерігатися аргументів авторитетів так само, як і спонтанного красномовства певних образів", – додав учений.

В інтерв’ю французькому виданню Le Point він сказав: "Це я вперше опублікував жарт, враховуючи, що я в соціальних мережах радше як науковий авторитет. Хороша новина полягає в тому, що деякі люди зрозуміли трюк".

На думку Кляйна, його жарт показує, "що в соціальних мережах фейкові новини завжди мають більший успіх, ніж справжня інформація".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція ЄвроЖиття

Статті

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".
4 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

До кризи через церкву: як проросійські сили отримали шанс на реванш у Чорногорії

Уряд Чорногорії несподівано пішов на підписання угоди із Сербською православною церквою. Це відкриває можливість для дуже швидкого реваншу проросійських сил.
4 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

СОТ на шляху до одужання: як вдалося уникнути краху системи світової торгівлі

Відсутність нормально працюючої системи вирішення спорів СОТ могла призвести до фактичного краху організації. Однак цього сценарію вдасться уникнути.
4 серпня 2022 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko