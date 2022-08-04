Відомий французький науковець розіграв Twitter, видавши за знімок зірки фото ковбаски

Відомий французький науковець, директор досліджень Французької комісії з атомної енергії т альтернативних джерел енергії Етьєн Кляйн розіграв користувачів Twitter, видавши за фотографію зірки знімок холодної ковбаски чорисо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю Кляйн опублікував фотографію, за його словами, зроблену телескопом "Джеймс Вебб", на якій нібито зображено найближчу відому до Сонця зірку Проксима Центавра.

"Цей рівень деталізації… День за днем відкривається новий світ", – підписав науковець зображення.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Пост поширили і прокоментували тисячі користувачів, які, вочевидь, припустили, що відомий вчений не буде поширювати неправду. Деякі все ж виявили схожість між нібито зіркою, розташованою на відстані 4,25 світлового року від Землі, та іспанською ковбаскою.

Пізніше Кляйн прокоментував свій твіт: "Що ж, коли настає час для аперитиву, когнітивні упередження, здається, просто в ударі... Тож стежте за ними. Згідно з сучасною космологією, жодного об’єкта, що належить до іспанської ковбаси, немає ніде, крім Землі".

"Зважаючи на деякі коментарі, я відчуваю потребу пояснити, що цей твіт, який показує нібито знімок Проксими Центавра, був формою розваги. Навчімося остерігатися аргументів авторитетів так само, як і спонтанного красномовства певних образів", – додав учений.

В інтерв’ю французькому виданню Le Point він сказав: "Це я вперше опублікував жарт, враховуючи, що я в соціальних мережах радше як науковий авторитет. Хороша новина полягає в тому, що деякі люди зрозуміли трюк".

На думку Кляйна, його жарт показує, "що в соціальних мережах фейкові новини завжди мають більший успіх, ніж справжня інформація".