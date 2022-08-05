У Британії через посуху вперше пересох витік Темзи

Витік Темзи висох під час посухи - річкові експерти кажуть, що це сталося вперше, тоді як синоптики попереджають про подальші високі температури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Витік річки під час тривалої сухої погоди перемістився від своєї офіційної початкової точки за межами Сайренсестера і тепер знаходиться більш ніж на 8 км вниз за течією.

Доктор Роб Коллінз, директор з питань політики та науки в Rivers Trust, сказав: "Після тривалої сухої погоди джерело Темзи в графстві Глостершир висохло, і слабка течія зараз помітна лише за 8 км нижче за течією (на Сомерфорд Кейнс)".

"У нашому мінливому кліматі ми можемо передбачити, що такі періоди посухи та дефіциту води посиляться" - додав він.

Метеорологічна служба заявила в четвер, що спека та суха погода не мають ознак спаду, наступного тижня прогнозується невеликий дощ і температура може піднятися до 35 градусів.

Головний синоптик Метеорологічної служби Стів Віллінгтон сказав: "У багатьох районах Великої Британії, особливо на півдні, температура буде на кілька градусів вище середньої, але ці значення, ймовірно, будуть значно нижчими за рекордні температури, які ми спостерігали в середині липня".

Липень 2022 року, за даними метеорологічної служби Британії, став найпосушливішим для Англії з 1935 року, а для сходу, південного сходу та півдня Англії – найпосушливішим в історії.

Нагадаємо, на тлі екстремальної спеки у найдовшій річці Європи – Дунаї – рівень води впав до критично низького рівня, загрожуючи судноплавству.