Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Сенаті США тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму

Понеділок, 8 серпня 2022, 07:49

Сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що вони будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення законопроєкту про це, незалежно від того, чи матиме він підтримку Байдена. 

Про це вони заявили в неділю в ефірі телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Сенатори заявили, що Байден повинен посилити тиск на президента Росії Владіміра Путіна та продовжувати допомагати Україні в умовах вторгнення, яка триває.

"Я сподіваюся, що президент вирішить добровільно зайняти цю позицію, і він не виключив її з обговорення щодо держави-спонсора тероризму", - сказав Блюменталь.

Грем хоче, щоб адміністрація Байдена взаємодіяла з Конгресом для оголошення Росії державою-спонсором тероризму, але, за його словами,  Конгрес готовий просувати закон, який вимагає цього, незважаючи ні на що.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.

Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Після ухвалення в Сенаті США необов’язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п’яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США Росія

Статті

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана

Чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан? Відповідь на це питання дала соціологія.
5 серпня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".
4 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда