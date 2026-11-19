Чорногорія у четвер закриє ще два розділи у рамках переговорів про вступ до Євросоюзу, закривши загалом три чверті від загальної кількості переговорних розділів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в уряді Ірландії, яка головує в Раді ЄС.

19 листопада відбудеться вже четверта міжурядова конференція з Чорногорією в рамках ірландського головування в Раді ЄС, яке почалось 1 липня.

"Сьогоднішня конференція свідчить про постійний прогрес Чорногорії на шляху до вступу в ЄС, що наближає країну до завершення технічних переговорів до кінця терміну ірландського головування в ЄС. Після закриття семи розділів переговорів під час ірландського головування в ЄС на сьогодні Чорногорія закриває ще два розділи", – заявили в ірландському уряді.

Йдеться про закриття розділу 16 щодо оподаткування та розділу 22 щодо регіональної політики та координації структурних інструментів.

"Закривши 25 із 33 необхідних технічних розділів переговорів, Чорногорія на цей момент закрила три чверті своїх переговорних розділів і залишається на шляху до закриття решти переговорних розділів до кінця ірландського головування в ЄС. Це значне досягнення для Чорногорії та її громадян демонструє, що, коли реформи впроваджуються, прогрес у розширенні ЄС є можливим", – прокоментував ірландський міністр з питань європейських справ Томас Бірн.

Раніше єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявляла, що за нинішніх темпів реформ Чорногорія буде готова підписати договір про вступ у ЄС уже в червні 2027 року.

Нещодавно Чорногорія вжила заходів щодо врегулювання низки суперечок із сусідньою Хорватією, які загрожували зірвати її плани стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.