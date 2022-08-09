Наслідки змін клімату: в Італії зловмисники почали полювати за мінералами в Альпах

В італійських Альпах правоохоронці затримали трьох зловмисників, які незаконно добували дорогоцінні мінерали – вони скористалися тим, що через танення льодовиків у горах стали доступними нові місця для копання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За даними слідства, троє копачів вели незаконну діяльність з добування мінералів – зокрема кварцу, анатазу, гематиту і мусковіту, які мають високу ціну на чорному ринку – на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря на горі Альта-Вал-Формацца.

Для видобування мінералів зловмисники використовували пневматичні дрелі й гідравлічний молоток. Щоб полегшити роботу, чоловіки розбили наметовий табір просто в горах. Їх помітили правоохоронці під час патрулювання на гелікоптерах.

Згідно з повідомленням фінансової поліції Італії, одного зловмисника впіймали одразу, коли він ніс великий вантаж у мішку. Двоє його поплічників ховалися за скелею поруч. Там де знайшли обладнання для перевезення вантажів гелікоптерами.

Італійські правоохоронці не виключають, що затримані чоловіки можуть бути частиною злочинного угруповання, яке займається незаконним видобуванням мінералів, доступних через танення льодовиків.

Затриманим висунули звинувачення у незворотному порушенні захищеної альпійської зони та крадіжці мінералів, які могли принести сотні тисяч євро.

Як повідомлялося, льодовики в Альпах цього року можуть втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.