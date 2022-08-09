Через нестачу води Країна Басків вперше замовила танкер з Нідерландів

Нідерландський танкер допоможе іспанській Країні Басків з водопостачанням на тлі аномальної спеки та засухи, яка призвела до вимушеної економії води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Передбачається, що танкер Dutch Spirit буде постачати з іспанського порту Бермео 2300 кубічних метрів води щодня до міста Більбао. Попередньо транспортування триватимуть кілька тижнів, але можуть продовжитись до жовтня.

В іспанській провінції Біскайя, що входить до Країни Басків, для постачання води вже використовуються 16 танкерів.

"Це чи не вперше ми використовуємо свої судна для транспортування питної води до європейського регіону з нестачею води", – говорить Тім Шваста, представник німецької компанії E&S Tankers, яка володіє Dutch Spirit.

Він додає, що в майбутньому з урахуванням змін клімату в Європі все частіше залучатимуть танкери для транспортування питної води.

В Іспанії в останні тижні спостерігається вкрай посушлива погода, яка призвела до нестачі води, зокрема питної. Найбільш суворі заходи запровадили в Країні Басків – там закрили фонтани і заборонили поливати парки і сади та наповнювати басейни.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що запаси води в країні падають дванадцятий тиждень поспіль: водосховища зберігають на 1,3% менше, ніж минулого тижня, а їхня загальна заповненість становить менше 40%.