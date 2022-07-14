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В Ірландії біженців з України поселять у військовому таборі через нестачу місць

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Четвер, 14 липня 2022, 17:58

Через нестачу місць для розселення біженців з України уряд Ірландії у четвер вирішив віддати на ці потреби військовий табір Горманстон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.

Поліція Дубліна вигнала сквоттерів з будівлі, яку віддали для біженців з України

За словами прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна, до країни прибула безпрецедентно велика кількість біженців. Лише з України таких людей – майже 41 тисяча, з них оселю забезпечили близько 30 тисячам.

Восени уряд Ірландії планує завершити будівництво модульних будинків, де можна буде розмістити до двох тисяч людей.

Наразі ж у військовому таборі Горманстон, що на північно-східному узбережжі Ірландії, буде обладнано "тимчасове поселення". Спершу воно буде розраховане на 150-200 людей, після чого туди поселять ще 320 біженців.

 
Фото: RTE

Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та скасувала візовий режим. Ірландський уряд наразі не має наміру закривати кордон для українських біженців.

Кількість біженців з України в травні й червні зросла – як припускають в уряді Ірландії, через збільшення Росією ракетних обстрілів цивільної інфраструктури українських міст. На ситуацію могли вплинути і зміни в міграційній політиці Великої Британії.

Наразі українці, які прибувають до Ірландії літаком, змушені залишатися в аеропорту Дубліна. Для їх тимчасового розміщення переобладнали будівлю старого терміналу, але, за словами волонтерів, деякі змушені спати просто на підлозі летовища.

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Ірландія Війна з РФ

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