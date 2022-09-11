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Трасс у розмові з Макроном і Моравецьким домовились продовжувати підтримку України

Неділя, 11 вересня 2022, 08:42

Нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у суботу провела перші телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили в британському уряді, у своїй розмові Трасс і Макрон погодилися з цінністю міцних відносин Британії та Франції, подальшій спільній роботі з подолання енергетичної кризи, "викликаної незаконною війною Путіна", а також іншим питанням безпеки, оборони й стратегічного значення.

У Єлисейському палаці, повідомлення якого цитує Reuters, додали, що лідери Британії та Франції в розмові зосередились на підтримці України та реагуванні на наслідки війни на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії.

Також вони домовилися провести зустріч.

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Із прем’єром Польщі Моравецьким Трасс обговорила шляхи зміцнення двосторонніх відносин, зокрема в контексті співпраці на підтримку народу України.

У канцелярії польського прем’єра зазначили, що розмова стосувалася питань європейської безпеки, посилення східного флангу НАТО, енергетичного шантажу Росії та шляхів усунення його наслідків.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії означає продовження жорсткого курсу Лондона щодо Росії.

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Велика Британія Франція Польща

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