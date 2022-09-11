Трасс у розмові з Макроном і Моравецьким домовились продовжувати підтримку України

Нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у суботу провела перші телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили в британському уряді, у своїй розмові Трасс і Макрон погодилися з цінністю міцних відносин Британії та Франції, подальшій спільній роботі з подолання енергетичної кризи, "викликаної незаконною війною Путіна", а також іншим питанням безпеки, оборони й стратегічного значення.

У Єлисейському палаці, повідомлення якого цитує Reuters, додали, що лідери Британії та Франції в розмові зосередились на підтримці України та реагуванні на наслідки війни на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії.

Також вони домовилися провести зустріч.

Із прем’єром Польщі Моравецьким Трасс обговорила шляхи зміцнення двосторонніх відносин, зокрема в контексті співпраці на підтримку народу України.

У канцелярії польського прем’єра зазначили, що розмова стосувалася питань європейської безпеки, посилення східного флангу НАТО, енергетичного шантажу Росії та шляхів усунення його наслідків.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії означає продовження жорсткого курсу Лондона щодо Росії.