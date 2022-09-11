Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Трасс с Макроном и Моравецким договорились продолжать поддержку Украины

Воскресенье, 11 сентября 2022, 08:42

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в субботу провела первые телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в британском правительстве, в своем разговоре Трасс и Макрон согласились с ценностью крепких отношений Британии и Франции, дальнейшей совместной работе по преодолению энергетического кризиса, "вызванного незаконной войной Путина", а также другим вопросам безопасности, обороны и стратегического значения.

В Елисейском дворце, сообщение которого цитирует Reuters, добавили, что лидеры Великобритании и Франции в разговоре сосредоточились на поддержке Украины и реагировании на последствия войны на продовольственную безопасность и цены на энергоносители.

Также они договорились провести встречу.

Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину, она приняла приглашение

С премьером Польши Моравецким Трасс обсудила пути укрепления двусторонних отношений, в частности, в контексте сотрудничества в поддержку народа Украины.

В канцелярии польского премьера отметили, что разговор касался вопросов европейской безопасности, усиления восточного фланга НАТО, энергетического шантажа России и путей устранения его последствий.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании означает продолжение жесткого курса Лондона в отношении России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Франция Польша

Статьи

"Ялта близко, переговоров с РФ не будет". Как Зеленский ответил США на тайном форуме YES

Зеленский обращался к США, отвечая на предложение госсекретаря Блинкена, которое возмутило официальный Киев.
10 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ломка традиций и поддержка Украины: что известно о новом короле Великобритании

"Путин делает то же самое, что делал Гитлер", – заявил в 2014 году принц Чарльз. Это заявление нарушало протокол и вызвало громкий дипломатический скандал.
9 сентября 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды

США на пороге выборов: что изменится в поддержке Украины и ВСУ в 2023 году

Алена Гетьманчук: "Мы не знаем, верит ли в нашу победу лично Байден. Поэтому сегодняшнее контрнаступление ВСУ очень важно и в этом смысле".
9 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Алена Гетьманчук