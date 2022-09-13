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До Естонії вперше прибули танки Leopard – вони є частиною контингенту НАТО

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Вівторок, 13 вересня 2022, 08:00

В естонському порту Палдіскі в понеділок розвантажилися танки Leopard 2A7 та інша техніка нової ротації датського контингенту бойової групи НАТО в Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Новий контингент збройних сил Данії в Естонії оснащений танками Leopard 2A7, які прибули до балтійської країни вперше. Також у з’єднанні є служба тилу й підрозділ логістики.

 
Фото: ERR

Данський контингент розквартують у місті Тапа на півночі Естонії. Він має нести службу у складі бойової групи НАТО при 1-й піхотній бригаді Сил оборони.

 
Фото: ERR

Очікується, що незабаром до Естонії прибудуть нові підрозділи збройних сил Франції та Великої Британії.

Leopard 2A7 – остання модифікація танків сімейства Leopard виробництва концерну Krauss-Maffei. Танк оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою підвищеної потужності, а також оновленою цифровою системою керування вогнем.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення направити до Естонії додаткові сили Альянсу. Таким чином, Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, а в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

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Естонія Данія

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