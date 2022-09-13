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В Эстонию впервые прибыли танки Leopard – они являются частью контингента НАТО

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Вторник, 13 сентября 2022, 08:00

В эстонском порту Палдиски в понедельник разгрузились танки Leopard 2A7 и другая техника новой ротации датского контингента боевой группы НАТО в Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Новый контингент вооруженных сил Дании в Эстонии оснащен танками Leopard 2A7, прибывшими в балтийскую страну впервые. Также в соединении есть служба тыла и подразделение логистики.

 
ФОТО: ERR

Датский контингент расквартируют в городе Тапа на севере Эстонии. Он должен нести службу в составе боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны.

 
ФОТО: ERR

Ожидается, что в скором времени в Эстонию прибудут новые подразделения вооруженных сил Франции и Великобритании.

Leopard 2A7 – последняя модификация танков семейства Leopard производства концерна Krauss-Maffei. Танк оснащен 120-мм гладкоствольным орудием повышенной мощности, а также обновленной цифровой системой управления огнем.

Напомним, на саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.

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Эстония Дания

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