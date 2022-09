Кулеба презентував литовському й ірландському колегам проєкт гарантій безпеки для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні розповів деталі проєкту гарантій безпеки для України, який вчора презентувала Банкова, своїм литовському та ірландському колегам.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter після зустрічі з главами МЗС Литви та Ірландії, що проходила в Одесі.

"Мої колеги Габріелюс Ландсбергіс та Саймон Ковені стали першими іноземними міністрами, кому я презентував "Київський безпековий компакт", який підготували Андрій Єрмак та Андерс фог Расмуссен. Ми продовжимо тісно працювати з партнерами, щоб забезпечити надійні безпекові гарантії для України", - написав Дмитро Кулеба.

My counterparts 🇱🇹@GLandsbergis and 🇮🇪@SimonCoveney became the first foreign ministers to whom I presented the Kyiv Security Compact drafted by @AndriyYermak and @AndersFoghR. We will continue working closely with our partners to advocate solid security guarantees for Ukraine.