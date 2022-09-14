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Кулеба презентував литовському й ірландському колегам проєкт гарантій безпеки для України

Середа, 14 вересня 2022, 21:15

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні розповів деталі проєкту гарантій безпеки для України, який вчора презентувала Банкова, своїм литовському та ірландському колегам. 

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter після зустрічі з главами МЗС Литви та Ірландії, що проходила в Одесі. 

"Мої колеги Габріелюс Ландсбергіс та Саймон Ковені стали першими іноземними міністрами, кому я презентував "Київський безпековий компакт", який підготували Андрій Єрмак та Андерс фог Расмуссен. Ми продовжимо тісно працювати з партнерами, щоб забезпечити надійні безпекові гарантії для України", - написав Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, 13 вересня Офіс президента України представив своє бачення безпекових гарантій для України, які були напрацьовані групою міжнародних радників на чолі з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. За задумом, ця система має забезпечувати Україні захист до її вступу в НАТО, але діяти продовжить і після того, оскільки є ширшою за механізми Альянсу.

"ЄвроПравда" детально розповідає про цей проєкт у статті Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова.

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Війна з РФ Кулеба

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