Axios: США призупинили поставки зброї Ізраїлю на тлі суперечок щодо війни в Газі

Сполучені Штати минулого тижня вперше з жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС напали на ізраїльську територію, призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю.

Про це порталу Axios повідомили два ізраїльські посадовці, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників Axios, призупинення постачання зброї з боку США викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Білий дім відмовився від коментарів.

Про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців.

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В останні дні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від того, чи домовиться ізраїльська сторона з ХАМАС про звільнення заручників.

Тим часом Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю.

Минулого місяця президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.

У США цього тижня повторили, що не бачили плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти ХАМАС, який би захистив цивільне населення, та повторили, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.