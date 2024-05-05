Єврокомісія хоче внести Voice of Europe до санкційного списку ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова заявила, що виконавчий орган ЄС пропонує внести в 14-ий пакет санкцій платформу Voice of Europe, яка використовувалась для втручання в європейські вибори.

Про це Юрова сказала в етері Чеського телебачення 5 травня, повідомляє "Європейська правда".

Віцеголова Єврокомісії прокоментувала зусилля Чехії накласти санкції ЄС на Voice of Europe, а також Віктора Медведчука та пов'язаного з ним Артема Марчевського, які координували кампанію з впливу на вибори в Євросоюзі.

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Юрова сказала, що не знає, чи будуть у санкційному списку Медведчук і Марчевський, але "Voice of Europe буде там", додавши, що Євросоюз вважає цю платформу інструментом путінської пропаганди.

Вона вказала, що Єврокомісія пропонує додати до нового пакету санкцій 67 фізичних і 23 юридичних осіб, а також запровадити обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу до Європи.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.

Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.