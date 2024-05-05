РФ готує диверсії в ЄС, напади на німецьких політиків, ДТП з українцями у Польщі: все за вихідні

На Заході повідомляють, що Росія поновлює наступальні операції і готує більше диверсій в Європі.

В США вважають, що російські загарбники ще можуть досягти певних успіхів в Україні, але додають, що американська допомога надасть ЗСУ можливість "тримати оборону" і забезпечити стійкість від російських атак протягом 2024 року.

Низка гучних нападів, у тому числі на політиків, сталася в Німеччині, а в Польщі – смертельна автотроща з українцями.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 4 та 5 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Наступ РФ і зброя для оборони України

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія поновлює наступальні операції у східній Україні.

Через це у британському відомстві очікують, що в найближчі два місяці втрати РФ будуть ще більшими.

В Міноборони Британії стверджують, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не якість.

Паралельно РФ готує призов на окупованій частині Запорізької області. Як зазначає розвідка Британії, Росія розглядає цей призов як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван все ще очікує "російських успіхів у найближчий період" на полі бою.

Водночас, за його словами, з новою допомогою від США Україна матиме можливість "тримати оборону" і забезпечити стійкість від російських атак протягом 2024 року.

Говорячи про можливий сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

Тим часом, Україна, як пише Politico, все більше зацікавлена в отриманні розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper від США, піднявши його на перше місце в списку бажань за останні місяці.

Зазначається, що інтерес до цих безпілотників зріс, оскільки Україна планує операції на літо та шукає нові способи допомогти ідентифікувати російські цілі глибоко в тилу.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто бачить збільшення напруженості через заяви президента Франції щодо військ в Україні.

За його словами, гіпотетичне втручання в Україні спровокувало б подальше розкручування конфлікту, що не принесло б користі, перш за все, самим українцям.

"Коротше кажучи, умов для нашого прямого втручання не існує", – заявив Крозетто.

Росія готує диверсії в Європі

Як пише Financial Times, європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Представники європейських розвідок вважають, що РФ вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо і через підставних осіб.

За повідомленням видання Zeit Online, у Німеччині зафіксували витік даних із зустрічей Бундесверу у відеоформаті через недолік інструменту відеоконференцій, який використовують німецькі військові.

Нагадаємо, на початку березня в РФ оприлюднили аудіозапис розмови офіцерів Бундесверу, на якій обговорювалася можливість застосування німецьких далекобійних ракет Taurus для ударів по Керченському мосту.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що фінська сторона фіксує, що протягом останнього часу РФ стала активніше глушити GPS у районі Фінської затоки та навколо східного кордону.

Біля Бельгії в останні 6 місяців виявили 5 іноземних кораблів, які могли займатися шпигунством.

А Чехія анонсувала спільні із США військові навчання.

Співпраця з Китаєм

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європі потрібно оновлення економічних зв'язків країни з Китаєм.

Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках з Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Макрон прагне поглибити особисті зв'язки із лідером Китаю Сі Цзіньпінем під час його візиту до Франції у тому числі задля того, аби Сі вплинув на главу Кремля Владіміра Путіна щодо війни в Україні.

Як відомо, лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Він вже прибув до Франції.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.

Президент Сербії Александар Вучич напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Белграда заявив, що Китай є найкращим партнером Сербії у досягненні національних цілей.

Напади в Німеччині і повернення українців

Кандидата від партії канцлера Олафа Шольца побили у Дрездені під час агітації до виборів в Європарламент. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель і канцлер Шольц засудили напад.

За даними ЗМІ, у нападі на представника партії Шольца зізнався 17-річний підліток.

У Німеччині напали на двох політиків від "зелених" після партійного заходу, а в Берліні побили чоловіка з прапором Ізраїлю.

У німецькому Гессені підтримують допомогу з поверненням чоловіків з України додому.

У Гамбурзі протестували проти ісламізму та антисемітизму, а у Вісбадені протестували проти виступу пропутінської Нетребко.

До речі, більшість німців вважають, що на ультраправу "АдН" сильно впливають РФ і Китай.

У чеському Брно протестували проти пропутінських байкерів.

Різне щодо України і українців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц згадав про Україну у привітанні до православного Великодня.

За словами міністерки економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце, Україна залишається привабливою для ведення бізнесу попри війну.

Як пише Bloomberg, США за участі G7 розглядають план допомоги Україні на суму $50 млрд.

За даними медіа, у Варшаві сталась ДТП із трьома загиблими, двоє з них українці.

А в Сполучених Штатах чоловік в'їхав на авто в огорожу Білого дому й помер.