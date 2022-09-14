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Кулеба презентовал литовскому и ирландскому коллегам проект гарантий безопасности для Украины

Среда, 14 сентября 2022, 21:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня рассказал детали проекта гарантий безопасности для Украины, который вчера представила Банкова, своим литовскому и ирландскому коллегам.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter после встречи с главами МИД Литвы и Ирландии, проходившей в Одессе.

"Мои коллеги Габриелюс Ландсбергис и Саймон Ковени стали первыми иностранными министрами, кому я презентовал "Киевский компакт безопасности", который подготовили Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен. Мы продолжим тесно работать с партнерами, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 13 сентября Офис президента Украины представил свое видение гарантий безопасности для Украины, которые были наработаны группой международных советников во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. По замыслу, эта система должна обеспечивать Украине защиту до её вступления в НАТО, но действовать продолжит и после того, поскольку является более обширной, чем механизмы Альянса.

"ЕвроПравда" подробно рассказывает об этом проекте в статье Гарантии от Ермака и Расмуссена: какую схему безопасности Украины будет продвигать Банковая.

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