Кулеба презентовал литовскому и ирландскому коллегам проект гарантий безопасности для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня рассказал детали проекта гарантий безопасности для Украины, который вчера представила Банкова, своим литовскому и ирландскому коллегам.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter после встречи с главами МИД Литвы и Ирландии, проходившей в Одессе.

"Мои коллеги Габриелюс Ландсбергис и Саймон Ковени стали первыми иностранными министрами, кому я презентовал "Киевский компакт безопасности", который подготовили Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен. Мы продолжим тесно работать с партнерами, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины", - написал Дмитрий Кулеба.

My counterparts 🇱🇹@GLandsbergis and 🇮🇪@SimonCoveney became the first foreign ministers to whom I presented the Kyiv Security Compact drafted by @AndriyYermak and @AndersFoghR. We will continue working closely with our partners to advocate solid security guarantees for Ukraine.