"Вас тут не чекають". Латвія обмежує в'їзд росіян із шенгенськими візами

Латвія обмежує в'їзд громадянам Росії із шенгенськими візами з 19 вересня з міркувань безпеки.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!", - йдеться у повідомленні.

🇷🇺⛔️С 19 сентября Латвия, по соображениям безопастности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против 🇺🇦 и убирайтесь из этой прекрасной страны! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 16, 2022

Напередодні Сейм Латвії у першому читанні підтримав поправки до закону про імміграцію, які передбачають зміну порядку запиту та продовження посвідки на тимчасове проживання для громадян Росії та Білорусі.

Поправки покликані призупинити можливість продовження посвідок на тимчасове проживання для громадян Росії та Білорусі, які отримали посвідку на проживання на основі зроблених інвестицій або придбання нерухомості в Латвії.

Нагадаємо, ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Однак з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.