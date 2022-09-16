"Вас здесь не ждут". Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами

Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами с 19 сентября из соображений безопасности.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!", - говорится в сообщении.

🇷🇺⛔️С 19 сентября Латвия, по соображениям безопастности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против 🇺🇦 и убирайтесь из этой прекрасной страны! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 16, 2022

Накануне Сейм Латвии в первом чтении поддержал поправки к закону об иммиграции, предусматривающие изменение порядка запроса и продления вида на жительство для граждан России и Беларуси.

Поправки призваны приостановить возможность продления вида на жительство для граждан России и Беларуси, получивших вид на размещение на основе сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии.

Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дорогим.

Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.