Главі МЗС Словенії загрожує відставка через втручання у вибори

Опозиційна Словенська демократична партія експрем’єра Янеза Янші готується запустити процедуру для відставки міністерки закордонних справ Тані Файон через ймовірне зловживання системою дипломатичної комунікації.

Про це повідомляє RTV Slovenija, пише "Європейська правда".

У Словенії 10 членів парламенту можуть винести на обговорення питання про роботу одного міністра чи уряду, що у разі схвалення парламентською більшістю може призвести до його відставки. Очікується, що Словенська демократична партія ініціює інтерпеляцію - таке обговорення щодо Файон - наступного тижня.

Причина - ситуація довкола Наташі Пірц Мусар, кандидатки на виборах президента, що мають відбутись у жовтні. Міністерство внутрішніх справ з ініціативи виборчого штабу Мусар звернулося до дипломатичних і консульських представництв з проханням опублікувати на видному місці адресу, за якою виборці можуть надсилати підписи на підтримку її кандидатури на президентських виборах.

Це рутинна процедура, але вона збентежила деяких кандидатів у президенти, які вважають, що такою поведінкою міністерство ставить їх у нерівне становище.

У зв’язку зі "зловживанням дипломатичною мережею для вибіркового збору підписів для подання кандидатів у президенти" у Словенській демократичній партії готують інтерпеляцію щодо глави МЗС. Таня Файон ще не відповіла на повідомлення про це, але в її Соціал-демократичній партії запевнили, що вона дасть відповідь, щойно процедуру буде запущено.

Читайте також інтерв’ю Файон "ЄП": "Я знаю, що Україна має перемогти, але оптимістичний сценарій – щоби війна зупинилася".