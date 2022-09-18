Главе МИД Словении грозит отставка из-за вмешательства в выборы

Оппозиционная Словенская демократическая партия экс-премьера Янеза Янши готовится запустить процедуру для отставки министра иностранных дел Тани Файон из-за вероятного злоупотребления системой дипломатической коммуникации.

Об этом сообщает RTV Slovenija, пишет "Европейская правда".

В Словении 10 членов парламента могут вынести на обсуждение вопрос о работе одного министра или правительства, что в случае одобрения парламентским большинством может привести к его отставке. Ожидается, что Словенская демократическая партия инициирует интерпелляцию - такое обсуждение по Файон - на следующей неделе.

Причина - ситуация вокруг Наташи Пирц Мусар, кандидата на выборах президента, которые должны состояться в октябре. Министерство внутренних дел по инициативе избирательного штаба Мусар обратилось к дипломатическим и консульским представительствам с просьбой опубликовать на видном месте адрес, по которому избиратели могут присылать подписи в поддержку ее кандидатуры на президентских выборах.

Это рутинная процедура, но она смутила некоторых кандидатов в президенты, которые считают, что таким поведением министерство ставит их в неравное положение.

В связи со "злоупотреблением дипломатической сетью для выборочного сбора подписей для представления кандидатов в президенты" в Словенской демократической партии готовят интерпелляцию в отношении главы МИД. Таня Файон еще не ответила на сообщение об этом, но в ее Социал-демократической партии заверили, что она даст ответ, как только процедура будет запущена.