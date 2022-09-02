До Польщі прибув американський бомбардувальник B-52

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у п’ятницю повідомив про прибуття до країни американського бомбардувальника B-52.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блащак написав у Twitter.

"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості захищати східний фланг НАТО зростають", – йдеться в дописі.

Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

Як зазначає "Польське радіо", восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.

США збільшили присутність військово-повітряних сил у Європі після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.

У червні американські бомбардувальники з авіабази Барксдейл у Лос-Анджелесі пролетіли над Чорним морем.