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В Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52

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Пятница, 2 сентября 2022, 22:03

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу сообщил о прибытии в страну американского бомбардировщика B-52.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блащак написал в Twitter.

"Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности защищать восточный фланг НАТО растут", – говорится в сообщении.

Как отмечает "Польское радио", восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress – дальний стратегический бомбардировщик. Самолет также способен нести несколько десятков тонн разных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

США увеличили присутствие военно-воздушных сил в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину. В последнее время бомбардировщик B-52 кружит над Юго-Восточной Европой.

В июне американские бомбардировщики с авиабазы Барксдейл в Лос-Анджелесе пролетели над Черным морем.

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Польша США

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