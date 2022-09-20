Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ЄС обговорять скасування одноголосного принципу ухвалення санкцій

Вівторок, 20 вересня 2022, 10:11

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі обговорять пропозицію скасувати чи обмежити одноголосний принцип ухвалення рішень з питань зовнішньої політики.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже оптимістична щодо того, що можна досягти прогресу у питанні голосування кваліфікованою більшістю", – заявила міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю.

Сьогодні кожна країна ЄС має право вето з таких питань, як санкції проти Росії.

"Ми обговорюємо області, в яких це може бути можливо, особливо в галузі загальної зовнішньої та безпекової політики", – сказала Люрманн, додавши, що спільна відповідь блоку Росії неодноразово "зупинялася однією державою-членом".

Міністри розглядають механізм, який дозволяє країнам переходити від одноголосності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів ЄС.

Як відомо, Угорщина регулярно блокує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок.

Нагадаємо, Європейська комісія 18 вересня рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Наступного дня міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга внесла до парламенту пакет законопроєктів, спрямованих на виконання вимог Єврокомісії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції

Статті

Як запровадити всесвітнє енергетичне ембарго для Росії

Короткострокові втрати від повного енергетичного ембарго є більш помітними, аніж вигоди. Але це рішення все одно є можливим...
19 вересня 2022 — Кевін Беррі, Ірина Сікора, Vox Ukraine

"Рішення про переговори з РФ та про перемогу ухвалюватиме Зеленський". Інтерв’ю посла США

Посол США Бріджит Брінк: "З 24 лютого ми надали в бюджет України 8,5 мільярдів... Таку підтримку не надавала вам жодна інша держава. Це – величезні суми".
19 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

В ЄС зі своїм транспортом: чи треба та як поміняти українські водійські права

Українці, що зараз живуть у ЄС, вже зіткнулися з проблемою заміни національних водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів.
19 вересня 2022 — Марина Малежик, Дмитро Мамаєв, "Європа без бар’єрів"