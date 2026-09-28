ЄС готує новий надзвичайний протокол безпеки проти загроз з Росії

У понеділок, 28 вересня, міністри оборони ЄС у Брюсселі вперше обговорили новий надзвичайний протокол безпеки, який би передбачив дії та відповіді на гібридні загрози з боку Росії – диверсії, порушення повітряного простору, підпали тощо.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони 18 вересня.

Міністри ЄС обговорили новий надзвичайний протокол безпеки для Євросоюзу у відповідь на гібридні атаки Росії.

"Міністри мали першу можливість обмінятися думками щодо ідеї нового надзвичайного протоколу безпеки. Такий механізм забезпечив би координацію для реагування на атаки в сірій зоні (які не підпадають під класифікацію збройного нападу, щодо якого застосовується ст.5 НАТО – "ЄП") та доповнив би нинішню статтю 42.7", – заявила Каллас.

Вона констатувала, що наразі мають місце численні "акти диверсій, підпалів та порушень повітряного простору з боку Росії".

"З боку ЄС санкції проти винуватців та вислання російських дипломатів дають результати, але нам потрібно подумати, що ще ми можемо зробити. І звичайно, варто наголосити, це доповнює (механізми) НАТО та забезпечує ЄС більш рішучою відповіддю на гібридні атаки Росії", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Вона уточнила, що "це було перше обговорення, дуже попереднє" – за результатами було продовжити дискусію з державами-членами на різних рівнях та форматах, зокрема, на рівні дипломатів у Брюсселі.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз готує Стратегію безпеки, яка визначить Росію як головну загрозу безпеці ЄС.

Раніше данська розвідка попередила, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців.

Також, через посилені гібридні атаки Росії на Європу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.