Польща підняла військову авіацію через дрони РФ на заході України

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про залучення військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

Про це йдеться у повідомленні командування у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Польські військові повідомили, що залучили авіацію через російські атаки на захід України, що здійснюються із застосуванням засобів повітряного нападу.

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

За даними українських моніторингових каналів, російські дрони 28 вересня у другій половині дня рухалися у напрямку КПП "Ягодин".

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик раніше оголосив, що оборонне відомство країни планує змінити процедуру щодо збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

Раніше писали, що від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.

24 вересня прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що під час російської атаки на об’єкти поблизу українсько-польського кордону довелось проводити евакуацію двох пунктів пропуску.