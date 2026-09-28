Як "закон Грема" може послабити військову машину Росії та чи є план у Трампа

Тиждень тому президент Дональд Трамп підписав "закон про пекельні санкції", ініційований свого часу сенатором Ліндсі Гремом і ухвалений двома палатами Конгресу.

Тепер на порядку денному – його повноцінна імплементація.

Цей закон дає додатковий інструмент впливу на Росію і на тих, хто їй допомагає. Але на практиці питання не лише в тому, що записано в документі, а перш за все в тому, як швидко адміністрація США почне його застосовувати та в якому обсязі.

Про особливості закону і те, як, на думку України, можуть бути використані нові можливості, читайте в колонці уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка Як зробити з "закону Грема" справді пекельні санкції: бачення України. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки підкреслює, що поки що позиція адміністрації щодо повного втілення закону не до кінця зрозуміла.

"Перші строки визначені самим законом: до 18 жовтня адміністрація має здійснити (або ні) передбачені ним дії", – пише Власюк.

За його словами, Україна розглядає закон як основу для спільної роботи.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики наголошує, що перевага закону в кодифікації ключових напрямків санкцій: енергетика, тіньовий флот, фінансовий сектор, постачання для російського ВПК і механізми обходу.

"За всіма цими напрямами Україна вже передала американській стороні конкретні пропозиції", – запевняє автор колонки.

Власюк зазначає, що закон закріплює всі чинні санкції США проти Росії і тепер повністю скасувати їх можна лише тоді, коли Росія підпише мирну угоду, прийняту незалежним урядом України, і припинить бойові дії.

"А ще уперше закон дає США механізм, що б'є не лише по Росії, а й по тих, хто купує в неї енергоносії. Для цього впливу законом передбачені мита до 500% на російські товари і до 100% на товари з третіх країн, які купують значні обсяги російської нафти чи газу або сприяють обходу санкцій", – пояснює уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Серед пріоритетів Києва, за його словами, – трейдери, які перебрали значну частину російських експортних обсягів. Якщо ті самі обсяги рухаються через нових посередників, саме вони мають ставати наступною ціллю санкцій. Усі такі пропозиції, включно з танкерами й капітанами, Україна передала партнерам.

Це стосується і тіньового флоту, додає автор колонки.

Наступний етап – системна робота з механізмами обходу санкцій.

"Закон прямо передбачає санкції щодо іноземних постачальників для російського оборонного сектора: верстатів з ЧПК, товарів з переліку Common High Priority Items, критичних компонентів та іншої промислової продукції. Окремо він охоплює посередників і структуровані операції для обходу експортних обмежень. Україна має інформацію про компанії, маршрути та посередників, через які російський ВПК отримує такі товари", – пояснює Владисла Власюк.

За його словами, під впливом закону і фінансовий сектор. Іноземні банки, що проводять значні операції з підсанкційними банками з РФ, ризикують отримати ті самі санкції. Це прямий сигнал банкам в ОАЕ, Туреччині, Центральній Азії та Гонконгу, через які сьогодні проходять російські платежі.

Закон також дає можливості для роботи з фінансовими посередниками, операторами систем передачі фінансових повідомлень та учасниками операцій із цифровими активами.

Але є й ризики. Зокрема, механізм waiver – право президента США не застосовувати окрему норму закону з міркувань національних інтересів. Загалом адміністрація президента США має значну свободу у визначенні того, хто підпадає під санкції, які країни потрапляють до списків і яким буде рівень мит.

Тут має втрутитися Конгрес: чинити політичний тиск і вимагати пояснень щодо таких рішень. Саме тому робота з сенаторами для України – це окремий напрям, підкреслює Власюк.

"Наше завдання – перевести можливості закону в конкретні рішення. Ми передали американській стороні пропозиції за ключовими напрямами… Закон Грема – це не фінал, а старт. Він дає інструменти. Працюймо, щоб ними користувалися", – резюмує автор.

Докладніше – в колонці Владислава Власюка Як зробити з "закону Грема" справді пекельні санкції: бачення України.