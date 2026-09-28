Берлін відреагував на удар Росії по НАН біля німецького посольства

МЗС Німеччини виступило з рішучим засудженням російського удару по будівлі Національної академії наук України.

Про це йдеться у повідомленні відомства в Х, передає "Європейська правда".

В МЗС Німеччини звернули увагу, що удар був здійснений у безпосередній близькості до німецького посольства.

"Ми найрішучіше засуджуємо російський удар безпілотниками по Національній академії наук у самому центрі Києва. Росія знову нехтує життями цивільних осіб, спричиняючи загиблих і поранених – навіть у безпосередній близькості від нашого посольства", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що країна і надалі підтримуватиме Україну.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що "наука стала мішенню для Росії".

А посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що удень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС. Вона теж підтвердила, що Україна потребує більше ППО та тиску на Росію.