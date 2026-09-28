Аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу через атаку РФ на Україну

У Польщі припинили роботу аеропорти Жешува і Любліна на тлі російської атаки, під якою опинились, зокрема, західні регіони України.

Про це йдеться у заяві Польського агентства повітряного сполучення (PANSA), повідомляє "Європейська правда".

За даними українських моніторингових каналів, російські дрони 28 вересня у другій половині дня рухалися у напрямку КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Після цього стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

"У зв’язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіаційну діяльність", – йдеться у заяві PANSA.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик раніше оголосив, що оборонне відомство країни планує змінити процедуру щодо збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

Раніше писали, що від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.