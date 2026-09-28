Дрон РФ вдарив біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею

Російський дрон влучив поблизу пункту пропуску "Ягодин", що у Волинській області на кордоні з Польщею.

Про це повідомив в ефірі TVN 24 речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, інформує "Європейська правда".

Як сказав представник командування, наразі немає даних, що було ціллю російського дрона.

"Неподалік від переходу в Дорогуську знову впав безпілотний літальний апарат Російської Федерації, знову поблизу Ягодина", – повідомив він.

За даними джерел "Української правди" у Держприкордонслужбі, російський ударний дрон дійсно влучив поблизу кордону за кілька сотень метрів. Сам пункт пропуску "Ягодин" при цьому не постраждав.

Попереднього разу російський дрон впав поруч із заправкою поблизу польського кордону 17 вересня.

За даними українських моніторингових каналів, російські дрони 28 вересня у другій половині дня рухалися у напрямку КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Після цього стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

Також повідомляли, що аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу.