В ЕС обсудят отмену единогласного принципа принятия санкций

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", - заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей.

Сегодня каждая страна ЕС имеет право вето по таким вопросам, как санкции против России.

"Мы обсуждаем области, в которых это может быть возможно, особенно в сфере общей внешней и политики безопасности", - сказала Люрманн, добавив, что общий ответ блока России неоднократно "останавливался одним государством-членом".

Министры рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.

Как известно, Венгрия регулярно блокирует решение ЕС по санкциям против России, требуя различных уступок или внесения поправок.

Напомним, Европейская комиссия 18 сентября рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. В то же время Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги.

На следующий день министр юстиции Венгрии Юдит Варга внесла в парламент пакет законопроектов, направленных на выполнение требований Еврокомиссии.