Сибіга закликав позбавити Росію права голосу в ЮНЕСКО через удар по НАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав позбавити Росію права голосу та права займати керівні посади у ЮНЕСКО через удар по будівлі Національної академії наук України.

Про це Сибіга написав у себе в Х, інформує "Європейська правда".

Україна потребує більше підтримки від партнерів, вважає глава українського МЗС. Зокрема – більше ракет перехоплювачів, жорсткіших санкцій та збільшення тиску на Росію та її прибічників.

"Ми також закликаємо ЮНЕСКО – організацію, яка, серед іншого, присвячена захисту науки та наукової спільноти, – позбавити державу-агресора права голосу та права бути обраною до будь-яких керівних чи робочих органів", – зазначив Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, Росія навмисно розширює межі того, що, на її думку, світ готовий терпіти.

"Серед білого дня Росія завдала удару по будівлі Національної академії наук України в самому центрі Києва. На жаль, надходять повідомлення про загиблих і поранених внаслідок цього нападу. Цинізму Росії немає меж. Наукова установа, заповнена людьми в розпал робочого дня, стала черговою мішенню її терору", – заявив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що "наука стала мішенню для Росії".

А посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що удень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС. Вона теж підтвердила, що Україна потребує більше ППО та тиску на Росію.