У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російські карти "Мір"

Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Відключення платіжної системи "Мір" – це один із найкращих шляхів убезпечення банку від санкційного ризику, який випливає з ведення бізнесу з Росією. Очікуємо, що ще більше банків будуть відключати "Мір", бо не хочуть ризикувати перебуванням не на тому боці санкцій коаліції", – сказав посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо, турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір". Пізніше про це оголосив також Denizbank.

Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках після зустрічі президентів Туреччини та Росії на початку серпня.

Раніше міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті раніше заявляв, що турецький бізнес не повинен остерігатися можливих дій Сполучених Штатів через ведення економічної діяльності з російськими підсанкційними особами.

Детальніше читайте у статті: Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити.