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В США ожидают, что все больше иностранных банков будут переставать обслуживать российские карты "Мир"

Вторник, 20 сентября 2022, 22:11

Решение двух турецких банков прекратить обслуживание российской платежной системы "Мир", которую она использует после выхода других платежных систем, является логичным, считает чиновник администрации президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Отключение платежной системы "Мир" – это один из лучших путей защиты банка от санкционного риска, который следует из ведения бизнеса с Россией. Ожидаем, что еще больше банков будут отключать "Мир", потому что не хотят рисковать пребыванием не на той стороне санкций коалиции" ", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Напомним, турецкий частный банк Isbank, считающийся самым большим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Позже об этом объявил также Denizbank.

Анкара согласилась ввести российскую платежную систему "Мир" в пяти своих банках после встречи президентов Турции и России – Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина – в начале августа.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявлял, что турецкий бизнес не должен опасаться возможных действий Соединенных Штатов из-за ведения экономической деятельности с российскими подсанкционными лицами.

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США Россия санкции

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