У Латвію для навчань доставлять ракетні системи HIMARS

У понеділок, 26 вересня, в Ризі на аеродромі Спілве і в Лієпайському аеропорту будуть продемонстровані високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За запитом Національних збройних сил у Латвії пройдуть тренувальні навчання з доставки та розгортання систем HIMARS літаками "MC-130J Commando II" Сил спеціальних операцій США в Європі.

Мета навчань - продемонструвати можливості співробітництва Національних збройних сил Латвії та Збройних сил США, виконання латвійською армією виявлення, ідентифікації та оцінки цілей, а також і забезпечення вогневої підтримки американською стороною.

Міністр оборони Артіс Пабрікс, командувач Національними збройними силами генерал-лейтенант Леонід Калніньш і посол США в Латвії Джон Карвайл поспостерігають за доставкою, розгортанням та імітацією стрільби ракетно-артилерійської системи HIMARS на аеродромі Спілве.

А в Лієпаї системи HIMARS після прибуття потім відправляться на військовий полігон Шкеде у Вергальській волості Південно-Курземського краю для стрільби навчальними ракетами по цілі в економічній зоні Латвії Балтійського моря.

У вересні та жовтні національні збройні сили проводять цикл військових навчань, під час яких солдати і військова техніка Латвії та країн-союзників інтенсивно пересуваються основними та регіональними дорогами Латвії.

Під час виконання навчальних завдань у повітряному просторі Латвії періодично проходять польоти різних військових літаків, зокрема на малих висотах, а також бойові стрільби на полігонах.

Національні Збройні Сили закликають жителів Латвії з розумінням поставитися до проведених військових навчань, які спрямовані на вдосконалення комплексної обороноздатності країни і зміцнення регіональної безпеки.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що Латвія подала заявку уряду США на закупівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS.