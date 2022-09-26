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США нададуть Україні $457,5 млн допомоги у сфері цивільної безпеки

Понеділок, 26 вересня 2022, 15:46

Сполучені Штати нададуть Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері цивільної безпеки.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Ця підтримка покликана допомогти українським правоохоронним органам і органам кримінального правосуддя.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США  на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав Блінкен у Twitter.

Нагадаємо, на початку вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надасть довгострокове військове фінансування у розмірі 2 млрд доларів Україні та її 18 сусідам.

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