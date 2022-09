США нададуть Україні $457,5 млн допомоги у сфері цивільної безпеки

Сполучені Штати нададуть Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері цивільної безпеки.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Ця підтримка покликана допомогти українським правоохоронним органам і органам кримінального правосуддя.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав Блінкен у Twitter.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine.