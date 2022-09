США предоставят Украине $457,5 млн помощи в сфере гражданской безопасности

Соединенные Штаты предоставят Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Эта поддержка призвана помочь украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и системы уголовного правосудия. Мы разделяем их преданность демократической, независимой и суверенной Украине", - написал Блинкен в Twitter.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine.